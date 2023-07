Camila Cabello deslumbra con nueva sesión de fotos

Camila Cabello impactó a sus fanáticos con una sesión de fotos, a cargo de la fotógrafa alemana, Ellen Von Unwerth. A través de redes sociales, la cantante mencionó que se encontró con Ellen en una ocasión y decidieron que sería buena idea hacer algo juntas.

Ellen and I met the day before this at a show in Paris. i’ve loved her work since forever and, as a person, she makes life a party. she was like “let’s have a shoot for fun in your hotel room” ✨I love women like her: adventurous, spontaneous, rebellious, kind. pic.twitter.com/jwyYugURW9