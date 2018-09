Camila Sodi 'explota' y así responde ante críticas

Agencia

MÉXICO.- Hace varios días, Camila Sodi fue criticada por sus comentarios durante el programa de radio "El Show del Mandril", donde aseguró que la cabina olía a “axila” y que estaba ahí solo porque ‘perseguía la chuleta'. A partir de esto, las redes sociales estallaron en su contra.

Los mensajes de usuarios y medios colmaron la paciencia de la actriz de 32 años, quien ha sido parte de trabajos como Luis Miguel La Serie, Señorita Pólvora o Camino a Marte. Para mostrar su postura al respecto, dio un mensaje a través de Instagram Stories, donde se defiende de los comentarios negativos:

“Yo sé que no debería darle espacio en mí a esta basura de ‘periodismo’. Pero, a quien sea que esté a cargo de esas revistas que empiezan con Tv y @tvnotas_mx y demás medios que sólo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en PAZ. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones”, escribió Camila el pasado viernes 31 de agosto.

Asimismo, dejó claro que le gusta hacer chistes como a todos y que le encantan los chilaquiles. Por último, en la última publicación recurrió a un escudo de luz violeta para atraer energía positiva.

En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que se aprecia con menos de un año de edad, sentado sobre las piernas de su madre.

Las reacciones ante tan emotiva, personal e inusual publicación de Diego no se hicieron esperar, pues de inmediato empezó a hacerse de cientos de likes, entre ellos los de famosos como Andrea Legarreta y Eiza González. Sin embargo, entre los muchos comentarios que halagaban al actor y a su mamá y comentaban las similitudes de su rostro, hubo uno en especial que llamó mucho la atención de todos: el de su ex esposa Camila Sodi. “Te amo”, escribió la actriz, junto a dos emojis de corazón.