Camila Sodi 'seduce' las redes con esta foto

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe duda de que ahora es el momento de Camila Sodi, pues no nada más es madre de dos hermosos niños, Jerónimo y Fiona Luna, sino que está a punto de estrenar el 22 de abril, 'Luis Miguel: La serie' a través de Netflix. Aún no sabemos qué personaje representará en la vida del 'Sol', pero los rumores dicen que podría interpretar el papel de Stephanie Salas, madre de su primogénita Michelle Salas, informa el portal de entretenimiento Quién.

Ahora bien, el último romance que se le conoció públicamente fue con el 'Chicharito Hernández', y aunque eso no resultó y ahorita su corazón no tiene dueño, lo cierto es que en su vida personal se encuentra completamente plena. Prueba de esto es lo segura y feliz que se siente con su cuerpo, ya que en la última foto que publicó a través de su Instagram muestra un seductor desnudo en una tina de baño.

Esta imagen ha causado mucho furor, debido a que en tan sólo un día ha tenido 55,765 likes. Como suele suceder en estos casos, hubo diversos comentarios elogiando a la actriz: "Eres una niña muy hermosa...". Otro usuario, escribió: "Hermosura de mujer...".

No cabe duda de que Sodi tiene todo; talento, belleza y sensualidad.