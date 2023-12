“Camino a Belén” con Fiona Palomo y Milo Manheim es aprobada por la audiencia

Camino a Belén llegó a las salas de cine de México el pasado 21 de diciembre, la audiencia parece que ha disfrutado de este proyecto catalogándolo como un filme ideal para disfrutar en épocas navideñas.

El filme sigue la historia entre Jose y María quienes realizan la travesía para preparar el nacimiento de Jesús, sin embargo tendrán que lidiar con un rey que hará lo que sea para tratar de mantener su corona, la cinta apuesta por ser un musical que incluye canciones clásicas de las celebraciones decembrinas, demás de nuevas canciones pop originales.

La cinta es protagonizada por la actriz mexicana de 25 años Fiona Palomo quien está ganando reconocimiento al participar en las cintas ¡Que despadre! y Nada que ver, además salió en la tercera temporada del programa estadounidense Outer Banks, además de participar en Control Z.

Comparte créditos con Milo Manheim mejor conocido por interpretar a Zed en las películas de Disney Zombies y Nico en Doogie Kameāloha, M.D., además el respetado actor español nominado al Oscar Antonio Banderas interpreta al rey Herodes, por lo que es un elenco bastante sólido.

En el sitio Rotten Tomatoes la crítica especializada de Estados Unidos le concedió un 73% de aprobación, con los espectadores les fue mucho mejor ya que le brindaron un 94%, mientras que en el CinemaScore la audiencia le otorgó una A- un resultado muy positivo para la producción.

Distribuida por Sony Pictures es uno de los estrenos que llegan en este cierre del 2023, muchos han señalado que se trata de una adaptación agradable y que las canciones son bastante buenas.

The grade is in for #journeytobethlehem- This film score an A- Let us know your thoughts about this below. #CinemaScore pic.twitter.com/clyr2wcVY8