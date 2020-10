Lanzan nuevo canal enfocado en la comunidad LGBTQ

ESTADOS UNIDOS.- Un canal en línea dedicado a las mujeres de la comunidad LGBTQ se lanzará con programas que incluyen una comedia romántica ambientada en una pandemia y un drama paranormal.

El canal debuta el jueves como parte de Revry, una plataforma digital que ofrece programación gratuita centrada en los queer, incluido el canal Revry News 24/7.

"Estoy encantada de ofrecer un espacio libre, de vida y de respiro para que las historias de mujeres queer se vean en todo el mundo", dijo la cofundadora de Revry, LaShawn McGhee, en un comunicado.

El nombre del canal es OML on Revry, lo que refleja sus raíces en una empresa llamada One More Lesbian cuando se fundó en 2009 para ofrecer tarifas de video que representan la vida de las lesbianas.

Ahora llamado OML, se ha convertido en "una marca de moda para las comunidades de mujeres lesbianas y queer", dijo McGhee.

OML ha expandido su contenido dirigido a mujeres y su alcance a una audiencia más amplia, un objetivo que se verá reforzado por su asociación con Revry, dijo la fundadora de OML, Shirin Etessam, en un comunicado.