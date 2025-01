Cancelan musical de ‘Coraline’ en Reino Unido por culpa de Neil Gaiman

El musical de ‘Coraline’ que se estaba planeando llevar a cabo en el Reino Unido, ha sido cancelado ante la creciente polémica de Neil Gaiman por presuntos casos de agresión sexual.

Programada para presentarse al público en el teatro Leeds Playhouse, del 11 de abril al 11 de mayo, la producción teatral basada en la famosa película ‘Coraline y la puerta secreta’, decidió echarse para atrás con tal de no estar bajo el reflector de una forma negativa.

Debido al nivel de producción que representaba la llegada del musical, los socios coproductores Leeds Playhouse, Royal Lyceum Theatre Edinburgh, Birmingham Rep y Home Manchester emitieron un comunicado conjunto para dirigirse a su público:

A U.K. stage production of Neil Gaiman's “Coraline” has been canceled following allegations of sexual misconduct against the author. https://t.co/o2kLk3jav6 pic.twitter.com/pUDvx5bfG2