Cancelan la serie de 'Chucky' de Syfy después de tres temporadas

Variety reportó que la serie de televisión ‘Chucky’ de Syfy no podrá continuar aterrando a sus espectadores, debido a que ha sido cancelada después de tres temporadas.

Esta noticia llega justo después del estreno de la segunda parte de la tercera temporada, que llegó en mayo de 2024, tras el lanzamiento de la primera parte en octubre del año pasado.

"Me rompe el corazón saber que Chucky no volverá para una cuarta temporada, pero estoy muy agradecido por los tres años increíbles que tuvimos", expresó Don Mancini, creador de la serie.

'Chucky' Canceled After Three Seasons at Syfy, USA Network https://t.co/hzPTWx6wmn