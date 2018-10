Otro héroe caído: cancelan 'Luke Cage' de Netflix

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las series en Netflix están cayendo como moscas, pues a tan sólo una semana de darse a conocer que Iron Fist estaba cancelada, hoy Luke Cage está pasando por la misma situación después de sólo dos temporadas.

La noticia ha causado gran tristeza en los fanáticos de la historia, ya que hace cuatro meses apenas, estaban muy felices con el estreno de la segunda temporada que prometía más y mejores aventuras.

Los sentimientos de infelicidad aumentaron más cuando se supo que Luke Cage tendría una tercera parte, pero ahora por las diferencias creativas, nada de eso podrá ser posible, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

También te puede interesar: Tom Holland sorprende con traje de Spider-Man

El anuncio se dio a través de un comunicado donde se explicó que a pesar de este final, todos los involucrados en la realización de la serie estaban muy agradecidos con el público:

“Desafortunadamente, Marvel’s Luke Cage no regresará para una tercera temporada. Todos en Marvel Television y en Netflix estamos agradecidos con el showrunner, guionistas, elenco y equipo que llevaron al héroe de Harlem a la vida por dos temporadas, y con los fans que apoyaron la serie”.

Con esta cancelación y la de Iron Fist, las producciones que estaban realizando Marvel y Netflix no tienen un futuro asegurado, porque de las cinco que eran en un comienzo (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher), hoy en día sólo quedan tres de pie.

Dentro de esas tres, sólo Jessica Jones y The Punisher continúan fuertes en el ruedo con su tercera y segunda temporada, respectivamente, porque Daredevil aún tiene que demostrar de lo que está hecho para que se realice una cuarta temporada.

La situación es difícil, pero eso no le quita las esperanzas a los fanáticos de Luke Cage pueda tener algunas apariciones en las series de sus amigos, porque todos son prácticamente de un mismo universo.