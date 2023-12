Cancelan subasta de cintas inéditas de Michael Jackson por amenazas

La casa de subastas Gotta Have Rock and Roll tuvo que retirar de su catálogo un total de 25 cintas únicas de Michael Jackson grabadas en el estudio The Hit Factory en Nueva York en 1994, tras ser amenazados.

Según informó la revista Rolling Stone, fueron representantes legales del patrimonio del ‘Rey del Pop’, quienes intimidaron a la empresa con presentar una demanda si no acataban sus pedidos.

Estas grabaciones, que se presumen raras y valiosas, incluyen interpretaciones inéditas de canciones como ‘Lost in Love’, ‘Like U’, ‘New Jelly’ y ‘Rescue Me’.

La casa de subastas dio a conocer las 25 cintas máster de metal de 2 pulgadas el mes pasado, generando interés tanto entre coleccionistas como el propio patrimonio de Jackson.

Se esperaba que cada cinta alcanzara un valor entre 500 y 4 mil dólares, y se comercializaban como ‘artefactos únicos’ sin derechos de autor, con estrictas prohibiciones de reproducción.

Twenty five unreleased studio tapes from Michael Jackson’s recording sessions were pulled from an auction site after the singer's estate said it would sue within 24 hours



More: https://t.co/aOsH8WhUV2https://t.co/aOsH8WhUV2