Spice Girls eliminan parte de una canción por 'racista'

ESTADOS UNIDOS.- La gira de las Spice Girls ha causado emoción entre sus fans, sin embargo, para adaptarse a la actual temporada, decidieron modificar una frase de su canción “Spice up Your Life” para no otorgarle tintes racistas y pueda ofender a sus seguidores.

De acuerdo a RT, las Spice Girls decidieron cambiar una de las frases de su canción “Spice Up Your Life” debido a que podría interpretarse como racista y no buscan ofender a sus fans, además de que no se sienten cómodas al cantarla.

“Yellow man in Timbuktu” (El hombre amarillo en Timbuktu) dice la canción; de acuerdo con una fuente citada por el diario británico The Sun, hace dos décadas, cuando se estrenó, la frase no podía generar mayor interés, sin embargo en nuestros días puede considerarse racista.

La fuente afirmó que los fans de la agrupación se encuentran alrededor del mundo y no buscan que de alguna forma se sientan aludidos con la frase.

La gira de las Spice Gils en el Reino Unido iniciará a mediados del próximo año y no contará con la participación de Victoria Beckham quien será reemplazada por la cantante Jess Glynne.