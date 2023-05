'Canelo' Álvarez devela su figura en el Museo de Cera de la CDMX

Con gran emoción, Saúl "Canelo" Álvarez develó su figura de cera y aseguró que es la más real que ha visto.

El boxeador mexicano visitó la Ciudad de México para asistir al Museo de Cera, donde se llevó a cabo el evento y aprovechó para hablar de lo que viene en su carrera.

Desde el posible rival para septiembre, hasta el deseo de pelear algún día en el Estadio Azteca, ya remodelado y listo para el Mundial de 2026, y, por qué no, un posible pleito contra Conor McGregor.

- Tras llenar el Estadio de las Chivas, ¿Te gustaría pelear en el Azteca en un futuro?