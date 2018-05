Así desmiente Dua Lipa haber pasado la noche con Marco Asensio

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de su presentación en la inauguración del partido final de la UEFA Champions League, surgieron rumores de que la cantante británica tiene un romance con un futbolista del Real Madrid, los comentarios circularon por todo el mundo y es por eso que ella decidió darles fin de una manera muy sutil.

De acuerdo con el portal Vanguardia, la copa la ganó el Real Madrid y después del encuentro y de la presentación de la cantante, ella fue vista en un hotel junto al jugador Marco Asensio y los rumores no se hicieron esperar.

Algunos medios aseguraron verlo en un hotel en Kiev, ciudad de Ucrania donde se celebró el encuentro que dio por ganador al equipo de Zinedine Zidane por sobre el Liverpool, conjunto del que la artista británica es seguidora.

"Ni siquiera he conocido a Marco Asensio y es muy poco probable que lo haga ya que mi manager de Liverpool nunca me lo perdonaría", escribió Dua Lipa en la red social para acallar los rumores.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe