Christina Aguilera rinde tributo a Whitney Houston

Redacción

LOS ANGELES, E.U.- Uno de los momentos más destacados de la gala de los American Music Awards (AMAs) 2017, celebrada anoche en Los Angeles, ha sido el emotivo homenaje que ha hecho Christina Aguilera a Whitney Houston por el 25 aniversario del estreno de El guardaespaldas, cuya banda sonora es la más vendida de todos los tiempos.

De acuerdo a El País, la ganadora del Oscar Viola Davis presentó a Aguilera que, con un vestido de noche satinado de color negro y su cabello rubio platino peinado hacia atrás, ofreció un popurrí de éxitos de Whitney Houston como “I Will Always Love” “You, Run To You” o “I'm Every Woman”, entre otros, mientras en la pantalla se proyectaban imágenes de la exitosa película.

También te puede interesar: Kate del Castillo causa polémica por nominación a Belisario Domínguez

Antes de la ceremonia, Xtina, como la llaman sus seguidores, dijo que Houston era un ídolo personal cuya bondad cuando estaba comenzando su carrera "será por siempre apreciada". "Estoy emocionada y honrada de rendir homenaje a uno de mis ídolos", escribió en Instagram.

Houston fue encontrada muerta en el baño de su hotel en febrero de 2012 en vísperas de los Premios Grammy. Murió por la ingesta de una combinación de fármacos y no ahogada, como se apuntó en un primer momento.