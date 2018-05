Me quedo con Kate sin duda: Katy Perry critica vestido de Meghan

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Katy Perry se ha caracterizado por siempre decir las cosas como las piensa, no siente miedo, pena o temor de expresarse. Una vez más ha pronunciado su opinión y ahora lo hizo sobre la tan mencionada boda real entre Meghan Markle y el príncipe Harry, una vez más el blanco fue el vestido nada menos que de la casa de moda Givenchy.

Y es la artista está convencida de que a la ahora duquesa de Sussex le hubieran venido bien un par de arreglos adicionales antes de presentarse en el altar, de acuerdo con el portal Quién.

"Sinceramente, yo hubiera hecho un par de pruebas más para el vestido, creo que no terminaba de encajarle del todo. Nunca voy a decir algo que no piense de verdad. Creo que necesitaba un par de arreglos, pero la quiero igual", ha opinado sin perder la sonrisa en conversación con el portal de noticias 'Entertainment Tonight', antes de ir un paso más allá en el debate y posicionarse del lado de Kate Middleton en una hipotética batalla de vestidos de novia.

"Me quedo con Kate, sin duda, Kate gana claramente", ha aseverado la estrella del pop.

Quizá para desviar rápidamente la atención de un asunto potencialmente controvertido, la diva estadounidense ha aprovechado la ocasión para transmitir sus más sinceras felicitaciones a la pareja de recién casados, en cuya boda se presentaron estrellas de la talla de Oprah Winfrey, Priyanka Chopra o el matrimonio formado por George y Amal Clooney; y para expresar la admiración que siente hacia su compatriota.

"La verdad es que me alegro mucho por ellos, ¿sabes? No los conozco demasiado, pero me parece maravilloso cómo [Meghan] está utilizando todo esto para dar visibilidad a sus esfuerzos humanitarios. No sé, el hecho de que es una feminista orgullosa me hace quererla todavía más. La apoyo como mujer, la admiro mucho y espero que los dos sean muy felices juntos", ha afirmado en la misma entrevista.