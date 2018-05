The Weeknd dará un concierto en la Ciudad de México

Agencia

Ciudad de México.- El artista canadiense The Weeknd, actuará en el Palacio de los Deportes, donde presentará su actual tour Secrets, en su primer concierto en México, programado para el próximo 22 de octubre.

Los boletos para el show del músico, de origen etíope cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, estarán disponibles en Preventa Banamex los días 8 y 9 de mayo, informa el portal Excélsior.

La venta general para el rectal de The Weeknd empezará el próximo 10 de mayo por Ticketmaster, y los costos son: General A: $2,150, General B: $1,790, Sección D: $980, Sección E: $480.

Apenas el mes pasado, The Weeknd lanzo sorpresivamente su nuevo álbum titulado “My dear melancholy”, del cual se desprenden canciones como “Call Out My Name”.

El también productor de 28 años, salió del anonimato en 2010, gracias a las canciones que subía a YouTube.

unforgettable week, i love you Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 22 Abr, 2018 a las 2:44 PDT

En 2013 The Weeknd ganó fama mundial con su sencillo "Can't feel my face", y posteriormente presentó un disco con colaboraciones como Daft Punk, Kendrick Lamar y Lana del Rey.

Su pasada relación con la cantante Selena, lo convirtió también en un personaje mediático, tras su publicitado rompimiento con la modelo de Victoria's Secret, Bella Hadid.