Captan a Bad Bunny y Kendall Jenner besándose en Los Ángeles

El romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner podría haber quedado confirmado tras ser captados besándose en Los Ángeles, California. Diversas fotografías circulan en redes sociales de ambos durante una cita.

Desde hace unas semanas, los rumores comenzaron a surgir tras ser captados salir del mismo antro; sin embargo, no habían sido captados juntos.

En una de las imágenes aparece la modelo despidiéndose del cantante muy románticamente y posteriormente, al parecer se ve que le da un beso. De acuerdo con información, ambos acudieron a cenar a un restaurante de comida japonesa en West Hollywood. ¿Será el intérprete de Yonaguni el "nuevo integrante" para Keeping up with the Kardashians?

Kendall Jenner and Bad Bunny spotted kissing.



Bad Bunny y Kendall desatan rumores tras supuesta cita con los Bieber

Fue el mes pasado cuando los famosos fueron captados por paparazzis al salir del restaurante Wally's, ubicado en Beverly Hills, California. Sin embargo, los videos que circulan en redes sociales muestran que las celebridades huyeron del lugar por separado.

Debido a que Hailey y Justin Bieber salieron del lugar, generaron rumores de que se pudo tratar de una cita doble con Bad Bunny y Kendall Jenner.

La socialité fue captada luciendo un atuendo de chaqueta, pantalón, bolso y botas marrón, mientras que el intérprete de "Titi Me Preguntó" fue visto con una camisa café y gorra verde militar.

Cabe mencionar que paparazzis han cuestionado a Kendall Jenner sobre si Benito Ocasio era buen besador. Ante las preguntas, la dueña de la marca de tequila 818 se cubrió el rostro con una botella de agua e ignoró la situación.

Besties, resolvamos esto como adultos. ¿Cuál creen que debería ser el nombre del nuevo shippeo entre Bad Bunny y Kendall Jenner? 😎 pic.twitter.com/HNd9JZtJEC — RAZE (@razeofficial) February 20, 2023

(Con información de People en Español)