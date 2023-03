Captan al rapero 6ix9ine peleando con fans en el Clásico Mundial de Beisbol

El rapero 6ix9ine fue captado peleando en el Clásico Mundial de Beisbol, durante el partido de México vs Puerto Rico, el pasado viernes 17 de marzo.

Fue a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde se muestra al famoso en supuesto estado de ebriedad y ondeando la bandera mexicana.

De acuerdo con testigos, el también llamado Tekashi69 incomodó a los presentes, pues aparte de burlarse estuvo agrediendo, motivo por el cual los boricuas le lanzaron cerveza e hicieron señas obscenas.

6ix9ine is in the building and waving a Mexico flag. A Puerto Rico fan wasn’t having it and threw a beer can right by his head pic.twitter.com/NfFn2fgGH2