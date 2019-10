Captan a Lupillo Rivera con una rubia vestida de novia ¿es Belinda?

Agencia

México.- Belinda y Lupillo Rivera incendiaron las redes desde hace unos cuantos meses con su supuesta relación, que ellos negaron hasta el cansancio, unas fotos volvieron a causar polémica, ya que se ve al cantante muy feliz junto a una rubia vestida de novia por lo que de inmediato revivieron los rumores de la boda entre estos dos famosos.

De acuerdo a Infobae, anque la revista People en español fue quien obtuvo las imágenes, no están seguros de quién es la mujer que se encuentra frente a Rivera o si se trata de algún nuevo proyecto, como un video musical.

En junio de este año, la publicación afirmó que una fuente del reality show “La Voz México 2019”, en donde ambos fungieron como jueces, aseguró que los “coaches” tenían una relación que llevaba más de dos meses.

“Lupillo y Belinda están juntos, llegan a las grabaciones juntos, se van juntos y ella siempre que tiene un descanso pasa tiempo en el camerino de Lupillo", reveló el informador a la revista.

El romance de los artistas se dio gracias a la convivencia que tuvieron durante las grabaciones del programa en las que compartían créditos con Ricardo Montaner y Yahir, y según la fuente el amor que comparte la pareja es tan potente que el compositor se tatuó el rostro de la española en su brazo derecho.

Hasta este momento la supuesta pareja ha intentado ocultar su relación de la prensa. Según la revista, Lupillo Rivera estuvo presente durante la grabación del video musical de “Amor a Primera Vista”, la canción de la también actriz junto con Los Ángeles Azules, y ningún medio se percató.

Pero en agosto de este año, rumores acerca de una boda entre los cantantes se dio a conocer, y aunque Belinda evitó las preguntas, su compañero, Ricardo Montaner aseguró que el matrimonio sí era una realidad y que además él estaba más que dispuesto a apadrinar el matrimonio y cantar para ellos.

“La boda va, eso es un hecho, pero públicamente no han dicho nada. Yo ya me ofrecí para ser el padrino de la boda y cantarles en la boda”, aseguró el cantante al programa Suelta la Sopa.

No obstante, la intérprete de “Luz sin gravedad” de 30 años se aseguró de negar los rumores. “Nada de nada. Siempre que me ven trabajando con alguien están esos rumores. Dijeron que había un romance con Lupillo porque nos llevamos muy bien, muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le dio mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto”, sentenció Belinda.

Por su parte, Rivera de 47 años no negó ni confirmó la relación, pero aseguró que el tatuaje que se hizo con el rostro de su colega “ahí se va a quedar”.