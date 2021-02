Captan pleito entre Eiza González y el director Michael Bay

Ciudad de México.- En medio del set de filmación, se filtraron unas imágenes donde se observa a la actriz mexicana Eiza González en una presunta discusión con el director estadounidense Michael Bay, durante el rodaje del remake "Ambulance", en los Ángeles.

El portal Page Six publicó una secuencia de imágenes donde se ve a Eiza González enfundada en un uniforme de paramédico, visiblemente molesta, y se percibe que manotea al aire mientras se dirige al director, quien permanece en aparente calma escuchando lo que le dice la actriz, pero lleva cubierto el rostro con un cubrebocas color negro.

Eiza Gonzalez with director Michael Bay on the set of Ambulance in LA, 04-02-2021



