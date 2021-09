Desde la cárcel, YosStoP pide a sus fans dejar el enojo

CIUDAD DE MÉXICO.- YosStop quiere que sus seguidores se liberen de cualquier enojo que tengan, así como ella lo ha hecho en el tiempo que lleva recluida.

La influencer, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla luego de la denuncia en su contra por pornografía infantil, comunicó este mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿Cómo se sentirían? Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿De dónde viene el enojo? Básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones",

se lee en el mensaje que subió su novio Gerardo González a la red social.

El mensaje viene acompañado de una foto de la youtuber conocida como YosStoP en sepia y donde se le ve sonriendo.

En el texto que continúa, Yosseline cuestiona de qué le sirve el enojo pues asegura que cuando se queda guardado se convierte en resentimiento y rencor.