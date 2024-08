Cardi B en medio de nuevo divorcio con Offset: pide la custodia de sus hijos

Cardi B ha solicitado la custodia principal de sus hijos con el rapero Offset, según los documentos de divorcio presentados recientemente en el Tribunal Superior de Nueva Jersey en el condado de Bergen. La superestrella del hip hop, galardonada con un Grammy, también está pidiendo manutención infantil a Offset, conocido por su exitosa carrera en solitario y su participación en el grupo de trap Migos.

Los registros judiciales revelan que Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, y Offset, nacido Kiari Cephus, han decidido poner fin a su matrimonio debido a "diferencias irreconciliables" y no ven perspectivas razonables de reconciliación. La pareja tiene dos hijos juntos: Kulture, de 6 años, y Wave, de 2 años. Además, Cardi B está embarazada de su tercer hijo, cuyo padre es Offset, según los documentos judiciales.

MEU DEUS! Via Instagram, Cardi B confirma divórcio com Offset, e anuncia sua gravidez, pela terceira vez. pic.twitter.com/6OeUnqOEcS — Team Cardi B Brasil🎤 (@teamcardibbr) August 1, 2024

Cardi B anunció su embarazo en una publicación de Instagram el jueves, un día antes de que se presentaran los documentos de divorcio. Un representante de Cardi B comentó a The Associated Press que la decisión no se basa en ningún incidente específico, sino que es un proceso que ha tardado en desarrollarse y que ambas partes están manejando de manera amistosa.

La pareja se casó en secreto el 20 de septiembre de 2017 en Atlanta, anunciando su compromiso públicamente un mes después. Cardi B, que creció en el Bronx, Nueva York, saltó a la fama como miembro del elenco de "Love & Hip Hop: New York" antes de lanzar su exitosa carrera en el rap con su álbum ganador del Grammy "Invasion of Privacy". Ha logrado múltiples éxitos número 1 como "Bodak Yellow", "I Like It" junto a Bad Bunny y J Balvin, "WAP" con Megan Thee Stallion y "Up".

Este no es el primer intento de divorcio de la pareja. En 2020, Cardi B presentó una solicitud de divorcio en Georgia, citando que su matrimonio estaba "irremediablemente roto", pero más tarde retiró la solicitud.

Los detalles del reciente proceso de divorcio fueron reportados por primera vez por el sitio web de celebridades TMZ el viernes.

(Con información de AP)