Estoy en las nubes; Carla Morrison abrirá los conciertos de Coldplay en México

Carla Morrison será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en Monterrey, Guadalajara y CDMX, una banda que la misma cantante refiere: han sido una gran inspiración para ella.

"Crecí con ellos, me sanaron el corazón muchas veces y me ayudaron a ver la luz al final del túnel innumerables veces. Compartir el escenario con ellos es un honor inmenso y estoy tan agradecida que me pidieran acompañarles durante toda su gira mexicana, estoy en las nubes con este gran regalo".