Carlos Rivera se enfunda en el traje de mariachi y canta con Maluma

Ciudad de México.- "Ya saben que yo les pongo la canción y ustedes lo que quieran", expresa Carlos Rivera, quien después de 10 años desempolvó su traje de charro y ahora que le queda "mucho más apretadito", comenta que está listo para su regreso a la música vernácula y que le griten "ese es el padre de mi hijo" o cualquier deseo oculto que tengan sus fanáticas.

"Siendo mexicanos el mariachi lo traemos en la sangre y siempre tengo ganas de cantarlo, entonces esta fue una buena excusa para volver al género, de hecho, el traje que usé para el video es uno mío que lo tengo desde hace 10 años, tenía 10 años sin ponérmelo, aún me quedó y eso fue una cosa buena, más que los trajes de charro son apretaditos (risas)", expresa.

Regresando a su origen, Carlos señala que quiere aportar su granito de arena para que las nuevas generaciones conozcan la riqueza cultural de México. Por ello, decidió unir fuerzas con uno de los máximos cantantes de reggaetón, Maluma.

"Es bueno volver a nuestra raíz y por otro lado, Colombia es un país que ama la música ranchera, hay artistas que graban la música ranchera, por eso creo que es de mucho orgullo que artistas de otros países quieran cantarla y sumarse a nuestra fiesta, a nuestra manera de sentir y vivir la música", dice.

Contribuye a mantener vigente la cultura mexicana

Lamentablemente, opina Carlos, la cultura siempre es el sector que se deja al último, es por ello que quiere luchar desde su trinchera.

"Se dice que la cultura no es primordial para la vida y para subsistir, sin embargo, ¿qué hacemos para no volvemos locos? Escuchamos música, vemos series de tv, estamos tratando de ver aunque sea los streamings de las obras de teatro, porque si no, ¿qué sería de nosotros? ¡Nos volveríamos locos! Tendríamos que darle ese valor a la cultura, creo que eso es muy importante y empieza por nosotros mismos el tratar de revalorar, de traer, de dar trabajo cuando se puede".

Rivera, quien tuvo que cancelar su participación hoy en los Grammy latinos debido al contagio de Covid-19 de un miembro de su staff, sabe que la situación actual es complicada.

"Es un año muy difícil, la industria de la música es una de las que más ha sufrido, no hay espacios, los teatros están a 30% (de su capacidad), obviamente de conciertos ni hablamos. Es súper triste ver que no hay dónde pueda seguir sonando la música, como los músicos de Garibaldi, que la están pasando súper mal", ahonda.

Lanza “100 años”

Pero la esperanza muere al último y con su tema "100 años", con Maluma, que estará disponible a partir de este jueves en todas las plataformas digitales, Carlos espera que sea el preámbulo para empezar la fiesta y el baile al ritmo del mariachi en todo el mundo para que cuando pase la crisis sanitaria estén todos deseosos de salir a bailar.

"La gran oportunidad que tienen los géneros de raíz es que dan oportunidad a que a la gente que no está acostumbrada a escuchar estas canciones les puedan llamar la atención y le guste, creo que es un gran momento de la música mexicana.

"En cuanto pase todo, espero que se contraten a los mariachis, la gente vaya a los conciertos y recuperemos esta industria que llena de orgullo, que sea de nuestro género vernáculo, que se vuelva mundial", señala Rivera.

Así suena 100 Años... @maluma ✖️ @_carlosrivera 🇲🇽🇨🇴🔥🔥🔥 Hoy se estrena 6 pm (Mx) en todas las plataformas del mundo. pic.twitter.com/jfPURoqB2w — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) November 19, 2020

"Del pavo en Navidad me encargo yo"

La Navidad está a la vuelta de la esquina y Carlos lo sabe, por eso nos comparte que, aunque no le guste cocinar, ese día sí que le mete mano al pavo. Si bien estará acompañado de su novia Cynthia Rodríguez, aún no sabe en dónde la pasará este año.

"A mí me gusta hacer el pavo, lo hacemos mis hermanos y yo y siempre le estamos inyectando el vino blanco, el limón y esas cosas para que quede como nos gusta. Este año no sé bien todavía dónde lo voy a pasar, estamos viendo eso y acomodándolo todo, pero siempre lo paso con mi familia, me encanta estar con ellos tanto en Navidad como en Año Nuevo y siempre lo hemos hecho así, a veces literal donde caiga. Siempre somos mis hermanos, mi papá y yo o mis hermanos, mi mamá y yo, siempre todos los que somos hijos de padres divorciados nos toca volado (risas)", expresa.