Carmen Salinas pide a Frida Sofía que la deje “ser su madre”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las declaraciones sobre el conflicto que sostiene Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía, se pusieron candentes tras las declaraciones de Carmen Salinas.

De acuerdo con información de Univisión, sensible con respecto a la problemática que hay entre Frida Sofía y su mamá, Carmen Salinas dijo que Frida “esa criatura necesita todo el amor del mundo, además canta precioso”, dijo a los reporteros.

Pero no terminó ahí el asunto, pues Carmen dijo que está dispuesta a ser la madre de Frida, “aunque sea la mamá de las mentadas”.

Y agregó, “te quiero hijita, Frida te quiero mucho. Ya no te angusties tanto, hija. Ya no sufras tanto. Ensaya mucho, canta. Cantas precioso. Y te deseo toda la suerte. Lo que yo te pueda ayudar, cuentas conmigo”.

Y fue entonces, que recordó a su hijo fallecido. “Cuentas con el amor de una vieja que perdió a un hijo de 37 años, por el cáncer, pero por favor hijita déjame darte todo ese cariño que me faltó darle a mi hijo. Déjame dártelo a ti. Necesitas mucho amor y si tus padres no te lo dan, déjame dártelo a ti”.

Por su parte, Frida Sofía le agradeció a Carmen Salinas con el siguente mensaje: “Señora hermosa, no sé cómo ponerme en contacto con usted, pero lo haré porque yo sí la necesito y si me permite darle el amor de hija que nunca será el mismo de su hijo. Honraré su vida y la suya por el resto de mi vida. Gracias. Mi Virgencita la mando a decirme esto en este preciso momento #laamo”.

Enrique Guzmán le responde a Carmen Salinas

Sin embargo, hubo a alguien a quien no le pareció las declaraciones de Carmen Salinas, pues Enrique Guzmán, abuelo de Frida Sofía, harto del tema, aseguró a la prensa que no puede hacer más por solucionar el conflicto y pidió a la actriz mexicana a no meterse.