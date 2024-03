Casino niega que Bruno Mars tenga millonaria deuda en Las Vegas.

Que siempre no es deudor: Un representante de MGM Resorts desmintió el reciente informe de la prensa estadounidense que mencionaba una millonaria deuda de Bruno Mars con el lugar de moda en Las Vegas debido a una presunta adicción a las apuestas.

Después de que circulara un reporte del portal News Nation donde refería que el intérprete de "When I Was Your Men" tenía una deuda de 50 millones de dólares con el resort, TMZ informó que uno de los representantes negó dicha versión e incluso están orgullosos de su relación con el famoso.

"Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más emocionantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Ring en Bellagio, la marca de entretenimiento de Bruno atrae visitantes de todo el mundo. La asociación entre MGM y Bruno es de larga duración y está basada en el respeto mutuo. Cualquier especulación en sentido contrario es completamente falsa; él no tiene ninguna deuda con MGM. Juntos, estamos entusiasmados de continuar creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes",

explicó el representante.

Sobre las especulaciones, Bruno Mars no ha brindado alguna declaración al respecto, sin embargo, MGM negó que su relación con la estrella tenga algún problema por su presunta ludopatía.

En 2016, Mars se sinceró en el programa de James Corden, donde aseguró que antes de alcanzar la fama, era muy bueno en el póquer y le gustaba apostar para poder pagar su alquiler en Los Ángeles.

(Con información de Reforma)