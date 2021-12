Caso Chris Noth: Suma el actor quinta acusación de abuso

Este jueves una quinta mujer acusó al actor Chris Noth, conocido por su papel de Mr. Noth en la serie “Sex and the City”, quien en 1995 recibió una orden de alejamiento tras amenazar de muerte a su exnovia.

Según un artículo publicado por el diario The Hollywood Reporter, otras dos mujeres acusaron al actor de dos incidentes separados que supuestamente ocurrieron en 2004 y 2015, el primero en Los Ángeles y el segundo en Nueva York. En su respuesta, Noth no negó los encuentros, y afirmó que fueron consensuados.

"Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé", afirmó en declaraciones a CNN.

Como consecuencia a la publicación, una tercera mujer, que habló en condición de anónima, declaró al diario The Daily Beast que fue asaltada sexualmente por el actor en Nueva York en el año 2010, cuando tenía 18 años y él 55.

También, una actriz suplente de la serie “Sex and the City” compartió una carta en el medio The Independent en la que aseguró que el comportamiento de Noth durante el rodaje era indecente y tóxico ya que acosaba a las actrices y pedía que entraran a su camerino.

Lisa Gentile es la quinta mujer que ha acusado a Noth, quien recordó en una rueda de prensa que en 2002 el actor la forzó para mantener relaciones sexuales y tras su negativa comenzó a besarla y a tocarla.

"Trataba de pararle", afirmó Gentile. La cantante declaró que Noth llamó al día siguiente para pedirle que no contara a nadie lo de la noche anterior debido a que si lo hacía arruinaría su carrera y la pondría en la lista negra de la industria.

Algunos internautas han rescatado unos documentos judiciales en los que se impuso una orden de alejamiento entre el actor y su exnovia, Beverly Johnson, quien aseguró que la había amenazado de muerte y agredió físicamente en 1995.

Protagonistas de “Sex And The City” apoyan a las víctimas

Por otro lado, las protagonistas de “Sex And The City”, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis lamentaron las acusaciones de abuso sexual contra su compañero de reparto y apoyaron a las supuestas víctimas a través de un comunicado.

"And Just Like That..." es la serie que sirve como continuación de "Sex And the City", y que ha reunido de nuevo a las actrices. Dentro del primer episodio de la serie el personaje de Noth muere, rodado mucho antes de que salieran a la luz las declaraciones. Asimismo la agencia que representaba al actor a rescindido su contrato y la cadena CBS confirmó que no volverá a contar con su presencia en nuevos episodios de la serie “The Equalizer”.

