Caso de los Menéndez se reabre tras éxito de la serie en Netflix

Después de que la serie ‘Monsters’ de Ryan Murphy se posicionara como una de las favoritas actualmente en Netflix al hablar del polémico caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, las autoridades decidieron reabrir su situación legal.

De acuerdo con el portal Variety, el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, anunció esta semana la programación de una nueva audiencia para los Menéndez a finales de noviembre.

Entre los temas a abordar en dicha audiencia se pondrá sobre la mesa la posible liberación de los hermanos, la posibilidad de una sentencia más corta o incluso la concesión de un nuevo juicio.

"No creo que haya ninguna duda de que los hermanos asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989", señaló Gascón en un comunicado.

A new court hearing for Erik and Lyle Menendez has been set for November 29, more than 28 years after they were convicted of murdering their parents and two weeks after their story was dramatized in the popular Netflix series “Monsters.”⁠ ⁠



Erik and Lyle were sentenced to… pic.twitter.com/c5HkI0kwgo — Variety (@Variety) October 3, 2024

Piden a las autoridades liberar a los Menéndez

Gascón dio a conocer que tras el estreno de la serie en la mencionada plataforma de streaming, ha recibido decenas de llamadas y peticiones para la liberación de los Menéndez.

La audiencia de Lyle y Erik está confirmada para el 29 de noviembre, justo después de los festejos del Día de Acción de Gracias.

Before the news of a new hearing set for November, "Monsters" star Cooper Koch told Variety he believes Erik and Lyle Menendez deserve a retrial.



“They committed the crime when they were 18 and 21 years old, and at the time, it was really hard for people to believe that… pic.twitter.com/8D4As8TM4N — Variety (@Variety) October 3, 2024

Gascón admitió en su comunicado que si el caso se juzgara en la actualidad, probablemente habría ‘un mayor nivel de sensibilidad sobre las acusaciones de abuso’ en contra de los hermanos, mismas que no fueron admisibles a inicios de los 90.

"Creo que las preguntas que se nos presentan son dos muy simples. Una posibilidad es que sus abogados alegaran que había evidencia que, si se hubiera presentado al jurado, el resultado de este caso habría sido diferente", reconoció el fiscal de distrito. "Y segundo, bajo la ley de California, un camino para volver a sentenciar donde un fiscal puede evaluar si alguien ha sido rehabilitado y, de ser así, pedirle al tribunal que determine si la persona debe ser sentenciada nuevamente".

35 años tras las rejas

Y es que, según reportes, lo que muchos esperan es que la audiencia determine si los hermanos ya pagaron su deuda con la sociedad después de 35 años en prisión.

"Si dan una nueva sentencia, hay múltiples cosas que podrían suceder. Podrían salir de la cárcel en función de lo que decida el tribunal, o pueden darle una forma diferente a la sentencia y tal vez permanecer en prisión, pero por un período más largo o más corto, o pueden tener un nuevo juicio. Todas esas son opciones y las evaluaremos todas".

In a trial full of uncomfortable, heart-wrenching moments, Erik Menendez saying "I was the Hurt Man" remains one of the most devastating.



For all of its flaws, I'm grateful #MonstersNetflix brought this part of Erik's story to life. #MenendezBrothers https://t.co/1IvLJC0zm4 pic.twitter.com/6fjYf7m8ZB — Laura (@editedbylaura) September 25, 2024

Doble asesinato en 1996

Erik y Lyle fueron condenados en 1996 por el doble asesinato de sus padres y actualmente, ambos cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El que se reabra el caso llega justo con el reciente estreno de ‘Monstruos: La Historia de Lyle y Erik Menéndez’, que se ha vuelto un éxito de audiencia en netflix, y un documental en la misma plataforma que revela nuevas pruebas sobre el abuso sexual cometido por José Menéndez sobre sus dos hijos.

También se suma el documental ‘Menéndez + Menudo: Boys Betrayed’, estrenado el año pasado, el cual incluye nuevas denuncias de abuso sexual del ex miembro de Menudo, Roy Rosselló, hacia José.

Con información de Reforma y Variety