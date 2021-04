Caso Frida Sofía: Enrique Guzmán confiesa estar destruido y cancela sus conciertos

Enrique Guzmán no sabe cómo lidiar el escándalo que se ha generado tras los señalamientos de abuso de su nieta Frida Sofía; el cantante canceló una serie de conciertos que daría en línea, pues confiesa que no tiene cara para decirle algo a su público.

En entrevista con el programa "Hoy", el intérprete de 78 años dijo que en estos momentos no se siente bien como para ofrecer sus shows, pues no tiene ganas de cantar.

Guzmán comentó que aunque su hija Alejandra pudo haber creído en las palabras de Frida, en todo momento le ha mostrado su apoyo a él, ya que fue testiga de su rol como abuelo, por lo que ante las circunstancias, la Guzmán le dijo que hiciera lo que creyera conveniente.

La situación es tan delicada, que el cantante reconoce que no sabe qué hacer, qué postura tomar, y justamente eso es lo que lo tiene angustiado.

"Ale sabe en qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos en general, soy de esos que te consiento, pero que 'ya es hora de que te vayas a tu casa'... no soy muy niñero, cuando mis nietos tienen ganas de divertirse me dan ganas de echarme un sueñito; lo terrible es que no sepa yo pa dónde hacerme, eso es lo único que me ha preocupado. Alejandra me dijo 'haz lo que te parezca' y lo que me parezca es tratar de ayudarla de todas maneras. ¿cómo?, no tengo idea", expresó.