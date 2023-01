Caso ‘Rust’: Alec Baldwin es acusado de homicidio involuntario

El actor Alec Baldwin y la encargada de armas en el set de ‘Rust’, Hannah Gutierrez-Reed, serán acusados de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, derivada de un tiroteo durante el rodaje.

Según el medio Daily Mail, la fiscal de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies y la fiscal del caso Rust, Andrea Reeb, anunciaron los cargos contra el actor y Gutierrez-Reed.

En dicho documento, otra persona, identificada como Dave Halls se declaró culpable de los cargos tras los argumentos de la fiscal.

"Si alguna de estas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed o David Halls, hubiera hecho su trabajo, Halyna Hutchins estaría viva hoy. Es así de simple", dijo la fiscal Reeb.

El pasado 21 de octubre de 2021, una mujer murió y un hombre resultó herido por disparos de un arma de utilería en el set de una película protagonizada por Alec Baldwin, a las afueras de Santa Fe, Nuevo México.

De acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Santa Fe, el actor y productor fue quien disparó el arma.

Señaló además que una mujer de 42 años fue trasladada vía aérea a un hospital, donde falleció, mientras que un hombre, también de 42 años, recibía atención de emergencia en otro hospital.

