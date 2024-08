Cate Blanchett estelariza ‘Disclaimer’, thriller psicológico de Cuarón

‘Disclaimer’ es el nuevo thriller psicológico protagonizado por Cate Blanchett ‘(Borderlands’), dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón (Roma), que llegará próximamente a la plataforma Apple TV+.

La actriz australiana ganadora del Oscar estelariza la serie limitada del realizador mexicano, quien traerá a la pantalla un thriller basado en la novela de Renée Knight de 2015.

Be aware.



DISCLAIMER* — the new seven-chapter psychological thriller written and directed by Alfonso Cuarón, premieres October 11. pic.twitter.com/0VesBNdmWb — Apple TV (@AppleTV) August 7, 2024

En esta nueva producción, Blanchett interpreta a la periodista Catherine Ravenscroft.

De acuerdo con Variety, la historia se centra en el misterioso contacto que tiene Ravenscroft con una fuente que la amenaza con exponer su oscuro pasado.

Things are beginning to unravel for Cate Blanchett in the first trailer for "Disclaimer," a new Apple TV+ limited series written and directed by Oscar winner Alfonso Cuarón. https://t.co/kPzT4Sm8lI — Variety (@Variety) August 7, 2024

El avance de ‘Disclaimer’ publicado en las redes sociales de Apple TV+, muestra varias escenas, entre ellas algunas donde se le ve a una pareja en lo que parece ser una sombría playa y otra donde Catherine se salva de ser atropellada por un auto.

El tráiler también presenta al elenco que conforma la serie, con los nombres de Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Hoyeon Jung (‘El Juego del Calamar’), Lesley Manville (‘Enola Holmes’), Louis Partridge y Leila George.

DISCLAIMER* — the new seven-chapter psychological thriller written and directed by Alfonso Cuarón, premieres October 11.



First look at Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, and Kodi Smit-McPhee. pic.twitter.com/LdgGe7qdE5 — Apple TV (@AppleTV) July 30, 2024

Con Alfonso Cuarón como director, ‘Disclaimer’ presenta a Esperanto Filmoj y Anonymous Content como productores, mientras que Cuarón, Blanchett, Gabriela Rodríguez, David Levine, Steve Golin, Emmanuel Lubezki, Bruno Delbonnel, Donald Sabourin y Carlos Morales son los productores ejecutivos.

Renée Knight se convirtió en coproductora ejecutiva de la producción basada en su obra literaria.

Quien también destaca es el hermano de Billie Eilish, Finneas O'Connell, quien fue el encargado de componer la banda sonora.

¿Cuándo se estrena ‘Disclaimer’?

‘Disclaimer’ llegará a AppleTV+ el 11 de octubre con sus dos primeros episodios, con nuevos capítulos cada viernes hasta el 15 de noviembre.

Previo a su lanzamiento oficial en la plataforma de streaming, se presentarán varios episodios de ‘Disclaimer’ en el Festival de Cine de Venecia en septiembre.

Cate Blanchett is trying to get rid of any literary notes on her past scandals for upcoming Apple TV+ limited series “Disclaimer," out October 11.



Watch the teaser for five-time Oscar winner Alfonso Cuarón's latest: https://t.co/ijk6NZTifi pic.twitter.com/dCuywRApxR — IndieWire (@IndieWire) August 7, 2024

Con información de Reforma y Variety