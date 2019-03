The Prodigy revela cómo murió su vocalista

Agencia

REINO UNIDO.- El grupo británico The Prodigy ha anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram que su vocalista, Keith Flint, quien fuera encontrado sin vida este lunes en su casa, se suicidó.

"La noticia es cierta. No puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se quitó la vida este fin de semana", señala la publicación de la banda.

De acuerdo a RT, el cantante de la icónica banda británica, de 49 años de edad, fue encontrado sin vida la mañana de este lunes por la Policía en su casa del condado británico de Essex (Reino Unido).

"Recibimos una alerta de salud en relación a un hombre en un domicilio en Brook Hill, en North End, poco después de las 8:10 del lunes", reportó un agente citado por The Sun. "Llegamos y, lamentablemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar", añadió. En un primer momento, no se reportó la causa exacta de la muerte del músico, si bien la Policía declaró que el fallecimiento no parecía vinculado a circunstancias 'sospechosas'.

The Prodigy había terminado una gira por Australia y estaba planeando una serie de conciertosen abril en todo el continente americano. El grupo también tenía programado varios festivales de verano en Europa, incluido el de música South West Four que se celebra anualmente en el parque de Clapham Common en Londres.