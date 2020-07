Dan a conocer la causa de la muerte de Sebastián Athié

Ciudad de México.- Este miércoles, la representante Sebastián Athié, Cristina Chaparro, reveló la causa de muerte del actor mexicano, cuya participación en Disney en la serie Soy Luna y O11CE lo lanzó a la fama internacional.

Sebastián, de 24 años, sorprendió al mundo con su muerte de manera repentina, lo cual dio conocer a través de redes sociales la Asociación Nacional de Intérpretes de México.

En su momento la razón del deceso se desconocía, pero finalmente se supo hoy y fue revelada en la red de la representante Chaparro.

Agregó que se trató de un incidente totalmente inesperado, ya que el joven actor mexicano gozaba de buena salud ya que entrenaba regularmente.

Nacido Santiago de Querétaro, México, en 1995, el histrión mostró desde muy joven su afición al fútbol, deporte que combinó con su otra pasión: la actuación.

El cantante, que también participó en producciones de Televisa y Azteca, apareció por última vez fue el pasado 3 de julio cuando realizó una videollamada por Zoom con sus seguidores.

no caigo, no puedo creer que esto sea verdad, no tuve la suerte de conocerte personalmente, pero te puedo jurar que te amé desde el primer momento que te ví en o11ce, vos y los demás eran mí sostén cuando yo no podía más.

Sebastián Athie te amo más y voy a extrañar pic.twitter.com/vxhQIDHL03