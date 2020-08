Celebra Jennifer Lawrence sus 30 años, con una fortuna de 130 millones de dólares

Pedro Mauricio Ángel Nuñez

ESTADOS UNIDOS.- Si existe alguien tan camaleónica como Mystique, la antiheroína de los X- Men que puede cambiar de apariencia, esa es Jennifer Lawrence, quien interpretó al personaje en su versión más reciente en cine.

La actriz, amada por sagas como la de los mutantes o Los Juegos del Hambre, se ha posicionado a sus 30 años (que cumple este 15 de agosto), como una de las artistas más importantes de su generación.

También presume ser musa de directores del calibre de Steven Spielberg, David O. Russell, Adam McKay y Darren Aronofsky, y que a su corta edad ya ha sido nominada cuatro veces al Óscar (triunfó en 2013).

Además fue la actriz mejor pagada en 2015 y 2016, y tiene una fortuna de 130 millones de dólares.

Con dos hermanos mayores, Lawrence pasó su infancia en Kentucky acompañada de deportes como sóftbol y básquetbol, por lo que sorprendió a todos con su actuación cuando a los nueve años interpretó a una prostituta en una obra de la iglesia.

Cinco años después, la joven sintió más fuerte el llamado por los espectáculos. Convenció a sus padres de dejar la escuela y comenzó a hacer comerciales. El resto, como dicen, ya es historia.

Su carrera inició en televisión con dos temporadas de The Bill Engvall Show, serie que si bien no llamó la atención, sí le abrió las puertas del séptimo arte.

En 2008 protagonizó los filmes Garden Party, Poker House y Lejos de la Tierra Quemada, este último dirigido por el mexicano Guillermo Arriaga.

La cinta le valió a Lawrence un premio como Actriz Emergente en el Festival de Cine de Venecia.

"Luego de que acabamos la película, le mandé un correo diciéndole que se preparara, que se iba a convertir en una estrella, que iba a recibir mucha atención, nominaciones y premios, y al año y medio la nominó la Academia a sus 20 años (por la película Invierno Profundo)", recordó el cineasta en entrevista telefónica.

El despertar de una estrella

Su talento sedujo a los productores de X-Men: Primera Generación (2011), que impresionados le dieron el rol de Mystique para la nueva era de la franquicia, que concluyó el año pasado con X-Men: Fénix Oscura.

Como fan de Suzanne Collins, la actriz no creía ser la opción ideal para ser Katniss, pues se considera torpe (se ha caído dos veces en la ceremonia del Óscar), pero ha sabido maniobrar la fama y no perder el suelo.

Con los ojos del mundo en ella, cada proyecto que toma se rodea de escrutinio y como muestra está su película posterior a Los Juegos...: Los Juegos del Destino, que le valió su primer Óscar en 2013.

Al año siguiente, la actriz volvió a la gala con Escándalo Americano, donde actuó al lado de Christian Bale y Bradley Cooper, y repitió en 2016 con su protagónico en Joy, de nueva cuenta con Cooper.

Para entonces, Lawrence ya se permitía cobrar 20 millones de dólares por película, interpretando lo mismo a una sexy bailarina rusa convertida en espía, en Red Sparrow, o a una sufrida protagonista en ¡Madre!, bajo la dirección de Darren Aronofsky, con quien tuvo una breve relación sentimental.

"No me gusta despertarme sin hacer nada o irme a dormir sin lograr nada. Eso realmente me deprime", dijo a Vanity Fair... Y vaya que ha logrado mucho en su corta, pero poderosa carrera.