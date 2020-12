No soy bisexual: Celia Lora tras confesar su amor por Víctor Trujillo

Ciudad de México.- Celia Lora no tiene pelos en la lengua y mucho menos cuando está entre amigos, por ello hizo algunas confesiones como que el amor de su vida es Víctor Trujillo, reveló gustos sexuales y hasta volvió a tocar el tema sobre el accidente que tuvo y en el que un hombre falleció y que por ello estuvo cinco meses en el reclusorio.

Y es que la hija de Alex Lora fue la invitada al programa de YouTube de Yordi Rosado, "La entrevista con..." y ahí platicó como fue su infancia a lado de la una de las máximas figuras del rock nacional y en donde detalló que para ella fue complicado ser la hija del líder del Tri, ya que nunca pudo disfrutar unas vacaciones con él y su mamá debido a la fama.

También contó que su mamá y su papá son personas muy tranquilas y hasta un poco persignadas, pese a la imagen que tienen y un ejemplo que dio de esto fue cuando ella decidió a los 15 años tatuarse, pero lo hizo a escondidas.

Asombrado de eso, Yordi le preguntó entonces qué habían pensado de ella cuando por primera posó desnuda para la revista Playboy a lo que ella contestó que quien hizo todo un escándalo fue Chela, su madre, ya que no le pareció buena la idea, sin embargo, fue ella quien terminó escogiendo las imágenes que se publicaron.

"Yo no les pedí permiso, yo ya tenía 25 años. Para mi papá era como lo más normal, en la casa en el cuarto de ensayo está lleno de fotos de Playboy, era algo normal, y como nos manejamos, el cuerpo humano es algo normal, mi papá es más alivianado con eso, pero mi mamá no tanto, pero acabó presumiéndome", aseguró.

También reveló que desde antes de que apareciera en la revista para caballeros, le habían ofrecido estar en cintas para adultos, a lo que ella misma explicó que a eso no le entra, sin embargo, ella tiene ya su página para adultos y que le va muy bien con eso.

No soy bisexual, asegura

En cuanto al canal del Conejito, explicó que sí hace escenas candentes con Apolonia La Piedra, actriz porno española, pero que sólo sean "mamaseado" y que nunca ha llegado más allá, ya que no tiene gusto por las mujeres

"Sí me he besuqueado con Mane, con Carime, pero nada más. No soy bisexual. Quiero con Michael Jordan", aseguró

En cuanto al amor, ella aseguró que sólo ha tenido tres novios, pero que no es su onda ya tener una relación estable, porque la pareja llega a un tiempo que la empalaga y eso a ella no le agrada.

Con respecto, sí aceptó estar enamorada de un hombre, que él lo sabe y que cumple con todas las características que a ella le gusta, su nombre es Víctor Trujillo.

"Él lo sabe, desde que era niña, desde que lo conocí me enamoré de él. Se lo dije, ya no estaba casado. No ha habido nada y no creo que haya", aseguró.

"Me gusta que es muy inteligente. O sea lo conocí de chiquita y a lo mejor la gente que no lo conoce, es el wey más inteligente que yo conozco, es muy intelectual, y a mí se me hace muy interesante y eso me gusta más que cualquier pendejo, el físico se acaba", comentó.

Así fue su estancia en la cárcel

En cuanto al accidente de auto que tuvo y que en donde falleció una persona, Celia Lora reveló cómo fue su proceso y los momentos que pasó dentro del reclusorio.

Dijo que el abogado, que era familiar se había puesto de acuerdo con la otra parte para pedirles dinero, y es que siendo hija de Lora, pues según ella, la gente piensa que tienen mucho.

Recordó que siempre estuvo bien cuidada por las presas y que ella les invitaba de comer a aquellas que no recibían visitas.