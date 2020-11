Celia Lora y 'La Bebeshita' se pelean en programa de televisión (Video)

MÉXICO.- Dos de las personalidades con más seguidores en las redes sociales se vieron cara a cara en un programa de TV y lejos de emanar la "buena vibra", se vio en la pantalla que Daniela Alexis "La Bebeshita" y Celia Lora definitivamente "no se tragan".

La tensión entre ambas mujeres se dio durante la participación en el programa "Todos quieren fama", en la edición donde ellas participaron junto a otros personajes.

De entrada, aunque las dos chicas tienen millones de fans en sus respectivas redes sociales, ambas juraron que no se conocían ni a qué se dedicaban. Así se declararon ‘la guerra’.

Las palabras que hirieron el orgullo y dignidad emanaron de la ‘ex Enamorándonos’, al asegurar: "A diferencia de ella, yo nací para esto y tengo una carrera exitosísima", presumió.

Desplantes en televisión abierta

"Bebeshita" se ‘dejó sentir’, pues dejó entrever que Lora inició los desplantes al no saludarla en momentos previos a la grabación televisiva. Ante esto, Celia Lora señaló que a todas y todos los concursantes los había conocido un día antes y fue sumamente directa: "No todo gira alrededor de ustedes, nenes", mientras hacía mofa de la manera de hablar de "La Bebeshita".

Así, Daniela reafirmó que Celia no quería saludarla, que ella la buscó para hablarle, pero que esta no tuvo ni la cortesía para dirigirle la palabra. En su turno, la hija de Alex Lora contratacó a la ex participante de ‘Enamorándonos’, y con la misma voz ‘gutural’ dijo: "No sé quién eres tú que tanto hablas de mí", ante el bullicio de quienes estaban presentes.

Al parecer este será el primer round entre las modelos en "Todos quieren fama"; sin embargo, hay quienes opinan que esta escena de lucha de egos fue sólo un truco para generar más rating al programa.