Céline Dion comparte en documental cómo vive su enfermedad

La cantante canadiense Céline Dion está de estreno, pero esta vez no se trata de una nueva producción musical, sino de un duro testimonio personal. Amazon Prime Video estrenó el pasado martes el esperado documental “Soy Céline Dion” (“I Am: Celine Dion”), que detalla el diagnóstico de la vocalista con el síndrome de la persona rígida (SPR), un trastorno neurológico que ha impactado profundamente su vida.

La revista Proceso informa que el documental contiene “escenas impactantes de trauma médico” y advierte a los espectadores sobre su contenido gráfico.

El documental, dirigido por la nominada al Oscar Irene Taylor, fue anunciado en abril y ofrece una visión cruda y honesta de la lucha de Céline Dion contra esta enfermedad debilitante. Entertainment Tonight publicó un fragmento que muestra un intenso ataque sufrido por la cantante, subrayando la gravedad de su condición.

Some questions are easier than others. I Am: Celine Dion is now streaming. #iamcelinedion @PrimeVideo @AmazonMGMStudio @PrimeVideoCA @amazonmusic @primemovies pic.twitter.com/T2oOFPfafp