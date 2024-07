Céline Dion da emotivó mensaje tras participar en París 2024

Céline Dion emocionó al mundo con su actuación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando su regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia. La cantante canadiense interpretó "Hymne de l'Amour" de Édith Piaf desde una plataforma en la Torre Eiffel, cerrando la ceremonia inaugural con una actuación memorable.

Tras su actuación, Dion compartió un emotivo mensaje en su cuenta de X, dedicado a los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX