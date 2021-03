Cepillín y su salto de la tele a la industria del cine

MÉXICO.- Esta mañana se informó la lamentable muerte de Cepillín, también conocido como el "Payasito de la tele" a través de su hijo Ricardo González Jr.

Sin embargo, Ricardo González, nombre real del comediante, no siempre estuvo en la pantalla chica, también dio un salto al mundo del cine.

Parte de la historia gira alrededor de la magia y el poder de las risas de los niños, de hecho, es gracias a estas que Cepillín logra derrotar al mago Makario quien odia las risas y quiere hacer que la temporada del circo fracase.

Dentro del filme, ya a los 20 minutos de empezada la historia, vemos la entrada triunfal de Cepillín andando en bicicleta y llevando una sombrilla de colores.

"Un circo no debe cerrarse nunca porque es la risa de los niños, si los niños no ríen es porque los adultos no hacemos cosas bonitas y entonces el mundo se parará", son sus primeras líneas.