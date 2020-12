Pretenden que ceremonia del Oscar 2021 sea presencial

ESTADOS UNIDOS.- Aunque diversas entregas de premios musicales y cinematográficos se han tenido que hacer de manera virtual o híbrida, los organizadores del Oscar han revelado que ellos no optarán por estos formatos y que contemplan que la ceremonia del 2021 sea de manera presencial.

Quizá esta decisión se deba a que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas confía que la pandemia se haya controlado para cuando el festejo se lleve a cabo. Esto aunado a que la fecha para la ceremonia del próximo año cambió de fecha, dos meses después de lo que se acostumbra. Ahora se llevará a cabo el 25 de abril de 2021, como resultado de la pandemia por coronavirus.

Según el sitio especializado, fuentes cercanas a los organizadores, la Academia tenía planeado que los cines abrieran en primavera, lo cual permitiría que más largometrajes pudieran competir por un premio. Aunque la Academia ya dijo que la ceremonia la hará con público presente y de manera habitual, aún no han especificado cuál será el aforo que podrá ingresar al Dolby Theater (con una capacidad regular de 3 mil 400 personas) o qué medidas de salubridad seguirán.

Para hacerle frente al estrago que la pandemia ha hecho en la industria cinematográfica, la Academia alargó sus fechas de inscripciones para las posibles contendientes a una nominación, haciendo que esta edición lo puedan hacer del 31 de diciembre al 28 de febrero de 2021. Aunado a esto y por primera vez en su historia (y quizá la única), los organizadores también han abierto la posibilidad para aquellos largometrajes que se hayan estrenado en plataformas digitales y no hayan podido llegar a cines convencionales.

