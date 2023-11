César Bono denuncia que una mujer habita ilegalmente una propiedad suya

El actor y comediante César Bono famoso por su papel en la serie de “Vecinos” denunció que una mujer ha vivido en una de sus propiedades por un año sin pagarle renta, por lo que pidió la ayuda a sus seguidores.

Mediante la publicación de un video en sus redes sociales, el artista acusó que una mujer identificada como Jessica que se encuentra habitando de forma ilegal su casa en Huixquilucan, Estado de México.

El actor mencionó que se trata de una empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo el propio organismo aclaró en redes sociales que la mujer no es trabajadora del instituto.

La celebridad añadió que hace dos años Jessica le pagó un año de renta a pesar de que él prefería que los pagos fueran en mensualidades, pero a partir de este 2023 ella dejó de cumplir con la renta.

"Jamás le pedí yo que fuera la forma de pago, yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre, me pagó ese año que les digo (2022) y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo. Me están robando", señaló.

Agregó que un juez de Huixquilucan ya había dictado sentencia para llevar a cabo un desahucio y sacarla del inmueble, pero la mujer habría acudido con otro juez quien frenó el fallo.

Los seguidores del famoso respondieron expresándole su apoyo y molestos con la actitud de la presunta morosa, de quien la cuenta que compartió el actor de la misma red social aunque esta ya no existe.

César Bono enfatizó que no posee “Tengo 73 años no tengo ni el tiempo ni la salud para seguir en pleito. La casa es mía y de nadie más; jamás le he robado cinco centavos a nadie y ahora me están robando”.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/WdhwEn37y0 — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

Sobre denuncia pública del actor César Bono hacia una persona supuestamente empleada del IMSS por falta de pago de renta de su propiedad, el IMSS informa: pic.twitter.com/FmXqxXz9H0 — IMSS (@Tu_IMSS) November 22, 2023

Con información de López Dóriga-Digital y Reforma.