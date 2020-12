César D’Alessio acusa de golpiza a hijo de Arturo Montiel

Alejandra Montiel Martinez

Estado de México.-El cantante e hijo de Lupita D'Alessio, César D'Alessio, denunció en redes la golpiza de la que fue víctima y de la que acusó al ex Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y a su familia.

Durante la madrugada de este miércoles, César realizó una transmisión, que ya no se encuentra disponible, en la que relató que minutos antes había sido golpeado después de un evento para el que fue contratado dentro de un residencial.

Según esta denuncia, el cantante había sido contratado para tres horas de espectáculo, sin embargo su show se extendió y ofreció cinco.

Después de dicho tiempo y sin motivo aparente fue golpeado por el propio hijo del ex Gobernador del Estado de México.

"Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel", dijo el cantante.

"El señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Este es mi estado, me abrió la cabeza pido justicia".

De verdad ahorita sí estoy muy molesta!!! No tengo la capacidad de ser empática ni de comprender a nadie!!! Si estamos viendo que Arturo Montiel tiene castillos en Francia y no puede justificar sus ingresos porque no están en la cárcel está bola de hijo de su p*** madre???? pic.twitter.com/olxIRQ3egE