Cha Eun-Woo en México: estos son los precios de los boletos

Cha Eun-Woo, el galán más famoso de Corea del Sur llegará el 05 de junio a tierras mexicanas con su Just One Minute Mystery Elevator Tour, para deleitar a decenas de sus fanáticas y arohas en la Arena Ciudad de México.

La noticia fue confirmada esta semana por medio de la cuenta oficial del actor en X (antes Twitter).

México no será el único país del otro lado del mundo que visitará el ex integrante de Astro; Brasil tendrá el placer de ver su rostro días antes.

Precios y fechas para el Mystery Elevator Tour 2024

La empresa Have Fun Together compartió en X, los precios y beneficios para ver a Cha Eun-Woo en la Arena CDMX próximamente.

Los precios sin cargos incluidos van de los mil pesos mexicanos a los 5 mil, dependiendo de la zona.

Mystery Zone (entrada general): 5 mil pesos. Incluye ‘sesión de saludos’, prueba de sonido, postcard personalizado aleatorio, photocard y póster firmado aleatorio (100 unidades disponibles).

5 mil pesos. Incluye ‘sesión de saludos’, prueba de sonido, postcard personalizado aleatorio, photocard y póster firmado aleatorio (100 unidades disponibles). Mystery Zone B (entrada general): 4 mil 500 pesos. Incluye prueba de sonido, photocard y póster firmado aleatorio (30 unidades disponibles).

4 mil 500 pesos. Incluye prueba de sonido, photocard y póster firmado aleatorio (30 unidades disponibles). Amarillo: 3 mil pesos. Incluye photocard.

3 mil pesos. Incluye photocard. Morado: 2 mil 500 pesos. Incluye photocard.

2 mil 500 pesos. Incluye photocard. Rosado: 2 mil pesos. Incluye photocard.

2 mil pesos. Incluye photocard. Naranja: mil 500 pesos. Incluye photocard.

mil 500 pesos. Incluye photocard. Azul: mil pesos. Incluye photocard.

Aquellos que compren en cualquier sección de color (excluyendo Mystery Zone y Mystery Zone B) tienen la posibilidad de llevarse un póster firmado aleatorio (sólo habrá 20 unidades).

Los fanáticos del protagonista de ‘Un buen día para ser un perro’ entraron en pánico desde antes de que saliera el sol este miércoles 27 de marzo, pues se decía que Superboletos, iniciaría su venta a partir de las 7 de la mañana (hora centro de México).

Los fans se preocuparon, pues en la página no aparecía nada relacionado con la presentación de Eun-Woo, hasta horas después que señalaba que la fila virtual para la venta daría inicio a las 4 de la tarde (hora centro de México).

¿Con qué tarjeta puedo pagar mi boleto?

El comunicado de Have Fun Together no especificó el tipo de tarjeta que será necesaria para la compra de boletos, por lo que los fanáticos suponen que con cualquiera que tengan a su alcance estará bien.

Llegó el momento que todo el fandom esperaba.

México está incluido en la primera gira mundial de CHA EUN-WOO con su ‘CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]’

Y tú crees estar en el piso correcto?



05 de Junio de 2024

Arena ciudad de México



05 de Junio de 2024

Arena ciudad de México

Con información de Superboletos y redes sociales