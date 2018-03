Armar a maestros en EU es indignante para Charlize Theron

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Charlize Theron dijo el sábado que la idea de armar a los docentes después de la masacre reciente en Estados Unidos o la de "agregar más armas" a la situación es "indignante".

''Yo tengo una experiencia muy personal con la violencia armada", dijo la actriz sudafricana. "Perdí a mi padre debido a la violencia armada".

También te puede interesar: Zayn Malik 'estrena' un nuevo tatuaje

La gente debería "escuchar a nuestros chicos" para resolver el problema...

Añadió que "no entiendo cuando la gente trata de hablar sobre esto, sostienen que la solución es más armas. Me parece tan indignante".

Theron habló el sábado en el Foro de Educación y Capacitación Global en Dubái.

Dijo que la gente debería "escuchar a nuestros chicos" para resolver el problema. Poco antes, tres estudiantes hablaron en el foro sobre la masacre del 14 de febrero que dejó 17 muertos en una escuela en Florida.

Everyone should support the #NeverAgain movement, says @CharlizeAfrica. “I’m so happy to see the youth take control with their voice on what’s going on with gun control ... They’re the ones coming up with a solution.” #GESF #TeacherPrize (From @dabeard at @GESForum in Dubai.) pic.twitter.com/wsXyH2nFMl