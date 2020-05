Cher lanza versión en español del tema “Chiquitita”

México- La célebre cantante estadounidense Cher ha aprovechado el confinamiento por coronavirus para afrontar nuevos retos y tratar de ayudar a todos los que se encuentran luchando contra la pandemia de Covid-19.

A través de distintas plataformas de música, Cher sorprendió a sus fans con el estreno de la versión en español e inglés de Chiquitita, aunque la primera destaca por representar su debut cantando en ese idioma, en tanto que las ganancias obtenidas por ambas producciones irán a la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) que, a lo largo de su historia, se ha destacado por hacer llegar atención médica, educación y ayuda de emergencia a niños.

Esta no es la primera vez que Cher interpreta el tema de ABBA, pues en 2018 lanzó el álbum Dancing Queen, el cual incluyó canciones como Chiquitita, The Winner Takes It All, Waterloo, Fernando, entre otros, luego de su participación en la secuela de Mamma Mia!, cinta basada en el musical homónimo creado a partir canciones de la agrupación sueca.

Durante el concierto titulado UNICEF Won’t Stop, que se realizará de manera virtual, la cantante estrenará el video oficial de la versión en español de Chiquitita, cuyas ganancias también irán al fondo para la infancia; dicho evento se trasmitirá a las 7 de la noche y contará con la presencia de la cantante Pink y la actriz mexicana Salma Hayek Pinault, embajadora y partidaria, respectivamente, de la UNICEF.

El tema, grabado en su propia mansión, no será la única aportación que tiene pensada hacer Cher. Además, a título personal ha realizado, a través de su discográfica Warner Music, una donación de un millón de dólares mediante su plataforma creada para paliar el impacto del coronavirus, CherCares Pandemic Resource and Response Initiative.