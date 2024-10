Cheryl Cole y su papel en la vida de Liam Payne tras su muerte

La reciente muerte de Liam Payne ha dejado una profunda huella en el mundo de la música y ha llevado a muchos de sus seguidores a indagar más sobre su vida personal, incluyendo a su expareja, Cheryl Cole, y su hijo, Bear Grey Payne.

La relación entre Cheryl y Liam fue especial, y aunque su amor no perduró, ambos compartieron un vínculo significativo marcado por la llegada de su hijo en 2017.

i want to know does Cheryl Cole know about Liam Payne’s death she’s a big part of his life and poor bear I’m actually sobbing 💔 pic.twitter.com/xgREZ3fxrs