BTS llega a Saturday Night Live

NUEVA YORK, Estados Unidos.- "Saturday Night Live" sorprendió al compartir dos videos donde aparecen los miembros de BTS invitando a sus seguidores a ver el show, horas antes de que lanzaran su disco.

De acuerdo con el portal Trome, el primer video publicado muestra al septeto surcoreano BTS junto a Emma Stone y Cecily Strong en el set de "Saturday Night Live"; ambas artistas están nerviosas y emocionadas por estar al lado de la aclamada banda.

