Chiquis Rivera emocionada por ser nominada a los Grammy

Janney Marin, mejor conocida como la ‘Chiquis Rivera’, celebró esta r nominada por primera vez a los Grammy por su álbum “Abeja Reina”, sintiéndose complacida de competir en esta edición con grandes personalidades de la música regional mexicana como Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís.

Fue a través de una videollamada desde California, cuando Chiquis reveló que se encuentra preparando el vestido y estilismo que lucirá este domingo 5 de febrero en los Grammy, los cuales se llevarán en Los Ángeles, California; pues en días recientes, su mánager logró darle la noticia, de que había sido nominada, a lo que ella no podría creerlo, pues lloró de la felicidad y emoción.

Asimismo, la hija de la difunta, Jenny Rivera, explicó que “Abeja reina” es un disco con temas compuestos por interludios en los que habla con su público dedicándoles mensajes inspiradores.

“Quise a través de mi música contar una historia, contar mi historia, y a la vez poder inspirar y empoderar a otras personas”, destacó. “He sufrido, pero he podido convertirlo en algo positivo lo que me ha pasado, y yo creo que no soy la única y quiero ser yo un ejemplo para los que escuchan mi música, igual que ellos se sientan inspirados”, detalló.