Chiquis Rivera se muestra "sin filtro" en su nuevo reality

Chiquis Rivera, la estrella de la música regional mexicana, vuelve a la pantalla con su nuevo reality "Chiquis sin filtro", disponible en el plan premium del servicio de streaming ViX.

A diferencia de sus anteriores programas, esta “docuserie” se destaca por estar casi completamente en español y por ofrecer una visión auténtica y sin guion de la vida de Chiquis.

With ‘Chiquis Sin Filtro,’ @Chiquis626 Is ‘Ready to Talk About Things I Couldn’t Before’ https://t.co/4y4kONfH2H