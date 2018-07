¿Lo pagarías? Chiquis Rivera cobra 40 dólares por una foto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora que salen datos sobre lo que algunos famosos cobran por fotografiarse con sus seguidores, la primogénita de Jenny Rivera comentó, a través de su cuenta de Instagram y en declaraciones a la televisión, que ella cobraba 40 dólares por fotografiarse con sus fans después de sus conciertos.

"Yo cobro 40 dólares después de mis shows", dijo la intérprete de "Entre Botellas".

Y claro, como siempre pasa, las reacciones no se hicieron esperar y la cantante fue duramente criticada, por lo que ella tampoco tardó en explicar que con lo recibido ha hecho obras benéficas, "hemos ayudado a mucha gente; hemos dado becas, hemos donado dinero".

De acuerdo con información de Vanguardia, Excélsior y las redes sociales, la cantante sí aclaró algo, que ella cobra menos que Justin Bieber por la foto y además les demuestra su cariño a sus fans.

"No nada más eso, ya me bajé del escenario, uno está cansado, pero de cualquier manera les doy una sonrisa. No nada más es una foto de 2 segundos de no me pueden tocar. Yo les doy abrazos, les doy beso, hasta me regañan aquí porque dicen ‘Chiquis ya estamos ahí tres horas tomándonos fotos", concluyó Chiquis Rivera.

El inicio de la polémica

Un hombre a través de redes sociales subió un video en el que se queja de que el cantante Ramón Ayala cobra 20 dólares por fotografiarse con él; este hecho ha causado polémica entre los seguidores de "El Rey del Acordeón".

"Vamos a ver, Ramón Ayala está cobrando 20 por foto, vale madre, pagamos la entrada", dijo el hombre.

Luego de la polémica que causó esta situación, algunos usuarios criticaron al artista mientras que otras le aplaudían y hasta le decían que cobrara más, que se lo merecía por su trayectoria.

Comunicado.... Una publicación compartida de Ramon Ayala (@iamramonayala) el 13 Jul, 2018 a las 10:23 PDT

Tras esto Ayala mandó un comunicado a través de su cuenta de Instagram en donde se disculpó con sus fans y respondió a las críticas.