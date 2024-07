‘Chk Chk Boom’ de Stray Kids: Deadpool, Wolverine y sabor latino

Al fin ha llegado el día que todo STAY esperaba con tanta emoción. El nuevo álbum de Stray Kids ‘ATE’ y el video musical de ‘Chk Chk Boom’ ya se encuentran disponibles en diversas plataformas de música y tan solo unas horas después de su lanzamiento, se podría decir que han devorado.

El más reciente MV del grupo surcoreano está causando sensación en redes sociales gracias a los cameos especiales de Ryan Reynolds como conductor de noticias/Deadpool y Hugh Jackman como el mismísimo Wolverine.

Con el humor que lo caracteriza, la estrella canadiense Ryan Reynolds apareció en el video de los ‘chicos perdidos’ de JYP Entertainment, marcando un momento épico para los miembros de Stray Kids, quienes en el pasado declararon ser grandes fanáticos de Deadpool.

Esto lo dejaron ver en el famoso programa ‘Kingdom: Legendary War’, donde recrearon la escena inicial del filme que presentó por primera vez a Wade Wilson.

Reynolds quedó tan encantado con los chicos que los felicitó a través de redes sociales.

El actor australiano y protagonista de ‘The Greatest Showman’ y ‘Logan’, lució espectacular con sus enormes garras de adamantium y el icónico traje amarillo con franjas azules que utiliza Wolverine en los cómics de Marvel.

Si quieres ver más de la interacción entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman con la ‘Aussie Line’ de Stray Kids, corre a ver el más reciente video de Marvel Korea en YouTube.

¡NO LO OLVIDES! Stray Kids formarán parte del Sountrack oficial de 'Deadpool&Wolverine'.

A menos de 24 horas de su lanzamiento, el MV de ‘Chk Chk Boom’ ha logrado más de 7 millones de vistas en Youtube y se encuentra en el número 4 en Tendencias de música.

Los nuevos sonidos de Stray Kids, lograron que incluso la cuenta oficial de Youtube comentara en la plataforma del mismo nombre lo siguiente:

“¿Comieron? Más bien devoraron. (ATE? More like devoured)” , comentó haciendo referencia al nombre de su nuevo álbum ‘ATE’.

‘Chk Chk Boom’ hizo que miles de STAYs de Latinoamérica saltaran de sus camas por la emoción al incluir en su letra, palabras como ‘Vamos’, ‘Lobos’ y ‘La vida loca’.

Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para los fanáticos de SKZ que se quedaron despiertos a altas horas de la noche para ser los primeros en ver el MV que pondría al mundo del k-pop de cabeza.

A pesar de que solo fueron tres cosas que mencionaron en español, los STAYs dicen que eso es una prueba más de su visita a Latinoamérica con su gira mundial titulada 'dominATE' World Tour.

changbin instagram update with i.n and ryan reynolds: "chk chk boom, please show a lot of interest 😋" pic.twitter.com/6Sfn4HPeOl